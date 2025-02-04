Суд отпустил из-под домашнего ареста Анастасию Чернецкую

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшей невестке экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого - Анастасии Чернецкой.

Напомним, что 27 декабря 2024 года постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга ей был продлен срок домашнего ареста по 28 февраля 2025 года включительно с сохранением ранее наложенных запретов. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, в которой просила смягчить меру пресечения на запрет определенных действий.

"Рассмотрев доводы защиты, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга и избрал в отношении Анастасии Чернецкой меру пресечения в виде запрета определенных действий – ей запрещено общаться участниками уголовного дела", - сообщили в пресс-службе областного суда.

В июне этого года имущество Анастасии Чернецкой было арестовано по делу о мошенничестве. Изначально суд заключил ее под стражу. В августе Анастасию выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Она обвиняется по статье УК РФ "Мошенничество организованной группой в особо крупном размере".