РФ и США не проводили встреч по украинскому конфликту в штаб-квартире ООН

Россия и США не проводили встреч по урегулированию украинского конфликта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Он также добавил, что Москва планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по кризису на Украине в середине февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее постпред КНР при ООН Фу Цун сообщал, что ряд стран запросили заседание по Украине на 24 февраля.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Накануне в Кремле заявили, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, а потому не имеет на них права.