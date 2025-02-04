ЕГЭ стал ширмой для сокрытия проблем школьного образования — эксперт Рособрнадзора

1 февраля завершилась регистрация для сдачи ЕГЭ. Вместо поездки в самые престижные столичные вузы школьники стали массово отказываться от продолжения учебы в старших классах. Это один из результатов ЕГЭ. Об этом в своей большой статье рассуждает эксперт Рособрнадзора руководитель экспертизы проектов департамента акселерационных программ фонда развития интернет-инициатив Анна Свирина.

Она отмечает, что ЕГЭ вроде бы поборол коррупцию, но породил другие схемы обхода конкурса — различные олимпиады, в которых часто применяется очень непрозрачная система оценки работ. Есть и другие проблемы. Из 1,4 млн первоклассников, севших за парту в 2014 году, только 700 тыс. закончат в 2025 году 11-й класс.

"Большинство уходит после 9-го класса, часто потому, что не хотят сдавать ЕГЭ. Даже если считать, что половина уходящих к обучению в вузе не способны, не слишком ли дорого терять полмиллиона школьников за то, чтобы сотня тысяч поступили куда хотят, а остальные — куда получится?" — резонно пишет эксперт, имея в виду, что куда-то поступить можно точно.

Из-за давления ЕГЭ для многих подростков лучшим выбором является отказ от его сдачи. По сути ЕГЭ стал фильтром, отпугивающим детей от старших классов. Но, судя по отзывам работодателей, фильтр не очень хороший.

Оспорить результат ЕГЭ почти невозможно, обратной связи почти нет. Создание равных условий тоже под сомнением. Везде они разные даже в пунктах сдачи ЕГЭ, где подчас нечем дышать. Кроме того, у многих выпускников неравные условия в школах, где не хватает учителей по предметам. В этих условиях одинаковые задания ЕГЭ — это просто ширма.

"Утверждение о том, что ЕГЭ справедливый и равный и способные ребята его сдают, позволяет применять экзамен в качестве ширмы накапливающихся проблем школьного образования", — уверена Анна Свирина.

Формально баллы ЕГЭ высокие, а на деле? На первом же курсе по математике весь поток инженерного (!) вуза не в состоянии решить элементарную систему линейных уравнений. Но ЕГЭ при этом сдан у всех. Уровень абитуриентов уже упал до неприличного, признает эксперт Рособрнадзора.