В Дагестане кот 7 лет живёт на могиле хозяина

В Дагестане появился свой Хатико. Котик несколько лет живёт на могиле умершего хозяина.

Впервые кота заметили на могиле семь лет назад, в 2018-ом. Увидев его там, посетитель некрополя забрала животное к себе, однако, поев и поспав, котик вернулся на прежнее место. С тех пор там и жил. За годы, проведённые на кладбище, кот получил пневмонию, проблемы с зубами и печенью, от влаги сгнило ухо.

Сейчас животное постоянно находится в кислородной камере – без неё оставшийся без хозяина питомец задыхается. Его лечат в одной из клиник Махачкалы, вскоре планируют отправить на реабилитацию в Санкт-Петербург. В Питере коту должны пролечить почки и после этого, как ему станет лучше, отдать новым хозяевам, которые согласились ухаживать за ним, пишет Baza.