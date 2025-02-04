Похищенную из тюменского села школьницу-"невесту" вернули домой

13-летнюю школьницу, которую увезли из села Княжево Тюменской области, вернули домой. Ребенок вернулся в семью накануне вечером. Информацию Накануне.RU подтвердили в УМВД.

В дальнейшем делом похищенной школьницы будет заниматься СУ СК по Тюменской области. В СКР ситуацию пока не комментируют.

По данным Ural Mash, родители школьницы рады, что дочь жива, но ее состояние пока подавленное.

Напомним, 30 января стало известно о похищении несовершеннолетней. Сообщалось, что школьница плакала и говорила подруге, что ее похитят по "цыганскому обычаю" и выдадут замуж. По другим данным, девочка сама сбежала из дома - она якобы добровольно села в машину, чтобы выйти замуж за парня, с которым познакомилась по переписке. Машину задержали в Саратовской области. Находившихся в автомобиле взрослых доставили к следователям, школьницу вернули домой.

По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина.