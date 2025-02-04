04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Онкологию будут лечить с применением инновационных мРНК-технологий

Научно-технологический центр развития мРНК-технологий создали в России. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин, сообщает Правительство России.
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Работа ведется по поручению Владимира Путина.

Головной научной организацией нового центра станет исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Центр объединил 17 научных организаций: медицинский исследовательский центр радиологии, центр онкологии им. Н.Н.Блохина, первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Федеральный центр мозга и нейротехнологий.

В новом центре будут разрабатывать и производить инновационные препараты на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжёлых, заболеваний.

МРНК - это матричная рибонуклеиновая кислота. Она синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков.

МРНК играет важную роль в "проявлении" (экспрессии) генов.

Ранее мы сообщали, что в России первая пациентка с диагностированным раком крови успешно прошла терапию новым отечественным препаратом "Утжефра". Ей 59 лет. Как заявила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина, участница клинического исследования получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами.

После этого у женщины не было серьезных осложнений. Она была переведена в гематологическое отделение и наблюдалась в условиях дневного стационара. Итоги обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность нового препарата.

Теги: онкология, центр, медицина, лечение, центр, мРНК-технология


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