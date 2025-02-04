В Тюмени у одноногого таксиста-закладчика из Свердловской области конфисковали автомобиль

Тюменский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы одноногого таксиста, 46-летнего жителя Свердловской области, распространявшего наркотики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

У мужчины вторая группа инвалидности, протез на одной ноге. На жизнь мужчина зарабатывал в такси. Однако, пожелав "легких денег" в августе прошлого года вступил в сговор с неизвестным наркоторговцем и стал распространять наркотики через тайники в роли курьера-закладчика.

Получив крупную партию синтетического наркотика, он расфасовал его в своей квартире по удобным для сбыта мелким массам и направился на своем автомобиле HYUNDAI SOLARIS в Тюменскую область для раскладки по тайникам. По дороге в Тюмень был задержан сотрудникам ГИБДД. У него изъяли 480 граммов мефедрона.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и конфисковал в доход государства автомобиль HYUNDAI SOLARIS.