Владельцев незаконных торговых палаток в Екатеринбурге обяжут убирать их в течение трех часов

Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям приняли поправки к положению о выносе и демонтаже незаконно размещенных нестационарных объектов. Теперь владельцы торговых палаток и летних "терраса" (состоящих только из зонтов, столов, стульев) должны будут убрать объект через три часа после уведомления. Для павильонов и киосков срок демонтажа составит 24 часа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Установленные сейчас сроки для добровольного выноса незаконных объектов составляют пять дней. Этот срок одинаков для всех и не учитывает тип незаконно размещенного объекта, что создает возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных владельцев, использующих такой срок для продолжения

своей предпринимательской деятельности в отсутствие законных оснований", – заявил директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

Он подчеркнул, что сам разбор киосков исчисляется минутами, поэтому три часа – это более, чем достаточный срок.

Кроме того, депутаты отметили, что ежегодно поступает "огромное количество" жалоб от горожан на автолавки – разъездную торговлю продуктами с автомашин.

Некоторые депутаты выразили сомнения касательно того, хватит ли ресурсов для контроля за тем, чтобы нелегальные киоски не появлялись вновь. Максим Чаплыгин подчеркнул, что сейчас практически не бывает случаев, когда нелегальный объект стоит месяцами или годами. Контроль за исполнением закона будет осуществляться силами районных администраций и активных горожан, которые сообщают о незаконной торговле.

Отмечается также, что сейчас только 65% предпринимателей выносят свои незаконно установленные палатки добровольно, после уведомления властей. Остальные 35% объектов приходится выносить принудительно.