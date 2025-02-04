Китайский ответ Трампу: Поднебесная вводит пошлины в ответ на схожий шаг США

Китай ответил на введение США 10%-ных пошлин на свою продукцию схожими решениями. Они коснулись угля и нефти.

Пошлина в 10% введена на импорт нефти и сельскохозяйственной техники, в 15% – на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США, сообщает министерство финансов Китая.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. И уже 3 февраля власти Мексики согласилась использовать свою армию против наркоэкспорта в США, в связи с чем Трамп отменил пошлины против этой страны.