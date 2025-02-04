Причину аномально теплой зимы в России объяснил синоптик

Теплая зима в России связана с расположением высотной фронтальной зоны. Об этом изданию Lenta.ru рассказал руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

Январь 2025 года стал самым теплым для многих городов России, в том числе для Тулы, Рязани, Брянска, Калуги и Курска.

По словам синоптика, этой зимой наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр.

Из-за этого циклоны проходят в основном по северу, а средняя и южная части Европы остаются в теплом секторе. Аномальная температура там этой зимой на шесть градусов выше нормы, за Уралом местами — на восемь-девять.

Ранее мы сообщали, что в России из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая станет саранча. Для борьбы с ней будут созданы специальные отряды. В этом году с насекомыми придется бороться в 21 регионе, которые будут находиться в зоне максимального риска, следует из доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. Документ был представлен на одном из последних совещаний в министерстве.

Также сообщается, что аномально теплая для января погода может быть связана с выбросами газа после аварий на "Северных потоках". Об этом сказал климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль сыграла ситуация с "Северными потоками", - сказал он агентству "Москва".

По его словам, это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ.