Рекламу пива предлагается полностью запретить

Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий полный запрет рекламы пива на телевидении.

Читайте также: В России могут запретить рекламу безалкогольного пива

Отмечается, что, хотя реклама пива и сейчас запрещена, но значительно увеличилось количество скрытой рекламы пива. Например, компании продвигают свою продукцию в иных категориях товаров, таких как безалкогольное пиво. Эта реклама содержит символику и визуализацию, идентичные алкогольным напиткам. То есть среди детей распространяются алкогольные бренды, формируя положительное восприятие потребления пива. Там нет этилового спирта, но исследования подтверждают, что реклама безалкогольного пива повышает уровень потребления и обычного пива.

Лидер партии Сергей Миронов возмущен тем, что телеэфир, в том числе спортивных каналов, забит рекламой безалкогольного пива.

"Не надо заниматься самообманом. На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%. Рекламодатели борются за узнаваемость марки и добиваются своей цели", - написал он.

Этому надо положить конец, считают авторы инициативы. Необходимо исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что безалкогольное пиво не безвредно для детей. Ребенок привыкает к пиву или шампанскому и лишь ждет, чтобы ему исполнилось 18 лет, чтобы начать пить алкоголь.