Россельхознадзор выявил в кунгурском кафе, где отравились 73 человека, продукты неизвестного происхождения

Управление Россельхознадзора выявило в кафе Shaurma Cosmos в Кунгуре, где отравились 73 человека, продукты неизвестного происхождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

У предпринимателя ИП Имомов Ш.Р. не было входящих ветеринарных сопроводительных документов на мясо птицы, сыр и фарш, которые использовались как сырье для готовых блюд, а также нарушены сроки гашения ВСД (операция, которая подтверждает поступление продукции в место назначения, осуществляет приемку товара и ставит партию на учет).

Деятельность кафе временно приостановлена. Установленные факты были переданы правоохранительным органам.

Напомним, в Кунгуре у заболевших после покупки готовых блюд в кафе Shaurma Cosmos выявлен возбудитель сальмонеллеза. В кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".