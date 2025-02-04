Вашингтон приостанавливал поставки оружия Киеву, но возобновил их снова

США в минувшие выходные снова начали поставлять оружие Украине после временной приостановки, сообщает Reuters.

По информации источников, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения военных поставок Киеву.

Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передач оружия из американских арсеналов.

Ранее стало известно, что США приостановят помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал новый президент страны Дональд Трамп. Российский политолог Сергей Марков отмечал, что пока неясно, будет ли помощь Украине реально остановлена, потому что большинство программ помощи проводятся законами по решению Конгресса.

Сам Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.