ФСБ раскрыла, как охраняли Сталина по пути на Ялтинскую конференцию

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, касающиеся проведения в 1945 г. Ялтинской конференции. Отмечена система охраны на пути в Ялту Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Среди рассекреченных – носивший гриф "совершенно секретно" документ под названием "Мероприятия по обеспечению следования специального поезда охраняемого к месту назначения", утвержденный народным комиссаром внутренних дел СССР, генеральным комиссаром госбезопасности Лаврентием Берией 28 января 1945-го, за день до отъезда делегации из советской столицы. Согласно бумаге, в состав поезда входили 12 вагонов, причем в голове и в хвосте располагались по одной бронеплощадке. Персональный салон-вагон, помимо Сталина, имели нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, Берия, а также группа Генерального штаба во главе с генералом армии Алексеем Антоновым.

Начальником охраны поезда был Николай Власик, в распоряжение которого передали 140 оперативных работников шестого Управления НКГБ. Маршрут поезда делился на несколько участков: Москва – Скуратово (Тульская область) – Курск – Харьков Синельниково (Днепропетровская область) – Мелитополь – Симферополь. О высшей секретности документа говорит то, что вместо фамилий Сталина, Молотова, Берии и Антонова, а также названий населенных пунктов и времени отправления и прибытия поездов машинистка ставила пробел, а недостающие сведения вписывали от руки непосредственно перед отправкой документа адресату. Благодаря мерам, предпринятым советскими специальными службами, конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму прошла без каких-либо происшествий, пишет РИА Новости.

Ялтинская конференция началась 80 лет назад, 4 февраля 1945 г., и продлилась неделю. Она стала местом создания нового мира, просуществовавшего в 1945-91 гг.