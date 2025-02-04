Под Екатеринбургом тушат крупный пожар, задействован беспилотник

Во вторник утром под Екатеринбургом ликвидируют крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил утром 4 февраля. Пожар произошел в поселке Полеводство на улице Трактористов. Установлено, что горит ангар на площади 2 тысячи 400 квадратных метров.

Как отмечают в МЧС, благодаря усилиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар. Информации о пострадавших не поступало. Для мониторинга обстановки на месте задействован беспилотник, борьбу с огнем ведут 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с пожаром в поселке Полеводство ведомство организует лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Специалисты оценят его по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.