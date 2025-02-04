Ракету большой дальности "Нептун" уничтожили над Азовским морем

Над Азовским морем прошедшей ночью сбили ракету большой дальности "Нептун" силы противовоздушной обороны (ПВО). Ее запустила Украина, сообщает Министерство обороны.

Накануне ведомство сообщало, что Россия продолжает разгром вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих. Также уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Ранее ВСУ атаковали интернат в Судже Курской области. Как сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ракетный удар - чудовищная провокация.

Представитель Кремля заявил, что удар ВСУ по гражданскому объекту в Судже продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве.