МИД: Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульского договора

Российские власти готовы проводить мирные переговоры с Украиной на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Как сообщил ТАСС глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, Москва "открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору".

Дипломат отметил, что до начала мирного урегулирования следует разрешить вопрос с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и указом на запрет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявившего, что Путин боится переговоров.