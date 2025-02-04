В России могут запретить арестовывать средства граждан на спецсчетах по капитальному ремонту

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 4 февраля внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается запретить арестовывать средства граждан на спецсчетах по капитальному ремонту.

Документом предлагается установить прямой запрет на арест денег, находящихся на специальных счетах, на которых формируются фонды капитального ремонта. Сегодня спецсчет, на котором копятся средства собственников жилья на капремонт, - это вид банковского счета, и арест на него может быть наложен судом или следствием при наличии судебного решения. По словам парламентариев, сегодня складывается негативная практика, когда средства на спецсчетах арестовывают за долги управляющих организаций перед коммунальщиками-поставщиками ресурсов, при том, что это средства граждан, они не имеют никакого отношения к управляющим компаниям и их долгам.

В результате собственники не могут вовремя провести капремонт. А если капремонт не делается в определенные сроки, дом вполне могут перевести на систему "общего котла", сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техническое обследование состояния многоквартирного дома, а, значит, возможное проведение капитального ремонта будет проходить раз в пять лет за счет оплаченных жильцами на капремонт средств.