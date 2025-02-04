Закредитованность россиян снизилась впервые за 2,5 года

В декабре 2024 года в России общий объем кредитов граждан снизился.

Это произошло впервые с мая 2022 года. Россияне погасили больше долгов, чем набрали за этот месяц. Размер ссуд упал на 192 млрд руб., до 36,9 трлн. По словам экспертов, рекордно высокая ставка Центробанка России и количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой начали действовать.

Это положительная тенденция, которая поможет замедлить рост цен в РФ. Однако, по данным регулятора, ипотека и автокредитование продолжили расти, сообщают "Известия".

Ранее Банк России повысил ставку до 21% и намерен удерживать ее на высоких уровнях "до победы над инфляцией" в рамках борьбы с избыточным спросом, превышающим возможности производства.