В МВД призвали родителей отвязать карты от аккаунтов детей в Roblox

Для защиты от злоумышленников рекомендуется отвязать банковские карты от аккаунтов на игровой платформе Roblox.

Как сообщили в МВД РФ, мошенники нередко предлагают детям бесплатно получить игровую валюту Robux и просят ввести для этого данные аккаунта. В результате аферисты меняют пароль от учетной записи и получают полный доступ к профилю, в том числе к привязанным картам.

Как правило, злоумышленники общаются с детьми через форумы, чаты, Discord или соцсети, а также пишут им напрямую в самой игре на платформе. По данным министерства, они также предлагают жертвам купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене, для чего запрашивают данные банковских карт или других платежных средств родителей.

Ранее в Екатеринбурге третьеклассница перевела деньги неизвестному с карты своей матери. Аферист предложил девочке приобрести игровую валюту.