В России рухнули продажи "Москвичей"

Продажи автомобилей "Москвич" рухнули. Речь идёт о торговле этой маркой машин в январе 2025 г.

Снижение продаж в январе составило 54% – с 2,4 тыс. в декабре 2024 г. до 1,1 тыс. в январе 2025 г., пишет ТАСС.

В России начинается строительство первых масштабных производств по выпуску литий-ионных батарей. Крупнейшие предприятия появятся при господдержке в Москве и Калининграде. Их созданием займется "Росатом", а мощности будут работать на нужды столичного общественного транспорта и завода "Москвич".