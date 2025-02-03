Mash: Главе федерации бокса ДНР за 100 минут операции перелили 4 литра крови

Главу федерации бокса ДНР Армена Саркисяна оперировали почти два часа. 100 минут ему ушивали повреждённые участки сердца и лёгкого.

Он был подключен к временному электрокардиостимулятору. За это время ему перелили 4 л крови. Он перестал дышать в 12.30, через 10 минут медики констатировали смерть после реанимационных мероприятий, пишет Mash.

По одной из версий, за Саркисяном могли следить неизвестные. Эти люди якобы сняли квартиру в ЖК "Алые Паруса", чтобы не привлекать к себе внимание во время наблюдения. Сейчас проверяют всех жильцов, особенно арендаторов. В доме – пропускная система и хорошая охрана.