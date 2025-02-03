В ЛНР мэру вменили бандитизм

Задержан глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов. Ему меняют бандитизм. Следствие полагает, что с мая 2014 г. он активно участвовал в формировании и развитии устойчивой вооруженной группы.

Он "сливал" данные, которые помогали членам банды похищать людей и удерживать их, красть их имущество, а также требовать выкуп за похищенных. Всего бандитам вменяют 11 убийств, шесть похищений, четыре разбойных нападения, два вымогательства, хищение имущества предприятия на 6,2 млн руб.

Все жертвы имели конфликты с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В нескольких случаях Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними, сообщает СКР.