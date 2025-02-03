Запаситесь настольными играми: К возможным отключениям света готовятся в Эстонии

Запасы продуктов, воды и лекарств советуют создать жителям Эстонии. Там готовятся к выходу республики из энергосистемы России и Белоруссии (БРЭЛЛ).

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Об этом пишет телерадиокомпания республики ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло, пишет Lenta.ru.

Также оно посоветовала использовать альтернативные источники освещения и запастись настольными играми и игральными картами.

Эстония, Латвия и Литва подписали соглашение о шагах и сроках присоединения к электросети континентальной Европы вместо российской в 2019 году, сообщало издание Forbes.

Три страны 8 февраля прекратят синхронную работу в единой системе электроснабжения с Россией и Белоруссией. Они ускорили процесс после начала спецоперации на Украине. Страны входят в электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ).