03 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Максимальный размер маткапитала в Свердловской области вырос до 912 тысяч рублей

С 1 февраля размер материнского капитала в Свердловской области увеличился до 912,2 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России, сумма была проиндексирована на 9,5% по уровню фактической инфляции.

"Размер материнского капитала на первого ребенка увеличился до 690 тыс. 266,95 рублей. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 221 тыс. 895,14 рублей. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить 912 тыс. 162,09 рубля, — отметила управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц. — Если семья уже частично израсходовала маткапитал, остаток также увеличится на 9,5%".

В фонде отметили, что за время действия программы поддержки свердловским семьям с детьми было выделено 450 тыс. сертификатов на маткапитал, 20 тыс. 420 из которых только в 2024 году. Чаще всего деньги тратят на улучшение жилищных условий, обучение детей или оставляют на ежемесячные выплаты.

Узнать остаток средств материнского капитала можно на портале госуслуг. При других вопросах можно обратиться в контакт-центр по бесплатному номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонки принимаются с понедельника по четверг — с 08.30 до 17.30 и в пятницу — с 8.30 до 16.30.

Теги: маткапитал, выплата, мать, ребенок, рождение


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