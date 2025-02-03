03 Февраля 2025
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Фото: скриншот видео с rutube-канала &quot;СЛОВО&quot; / rutube.ru/channel/33774018/

Юрий Куклачёв: Отсутствие воспитания в образовании — это предательство

Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв рассказал о важности общественного воспитания. Своими мыслями известный дрессировщик кошек поделился в интервью проекту "Слово".

"В моей той жизни, в Советском Союзе, идешь по улице и видишь плакаты с надписями "Ум", "Честь", "Совесть", "Мир", "Дружба". Понимаете, нас воспитывали на таких вот аффирмациях. А сейчас идешь по улице и читаешь "Бери от жизни всё". И вот они сегодня хапают всё", — сказал Куклачёв.

Артист считает, что СССР разрушило предательство, а деградации поспособствовало отсутствие воспитания в сфере образования.

"Вы в курсе, что один предатель способен разрушить целую армию? А как можно уничтожить образование? В девяностые годы предатель вдруг догадался, что надо из образования убрать слово "воспитание". Мол, пусть воспитанием занимаются родители, а мы будем давать только знания, нам нужен только потребитель. Вы понимаете, это предательство. Вспомним слова Менделеева о том, что "образование без воспитания — меч в руках сумасшедшего". Так мы можем воспитать бессердечного, бездушного, хладнокровного, бессовестного человека, который только и умеет расталкивать локтями, пролезть во власть и там хапать себе, беря от жизни всё", — посетовал артист.

Теги: Юрий Куклачёв, образование, воспитание, СССР, идеология


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