ЕС готовится к возможной торговой войне с США

Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, которые планируют ввести пошлины на европейские товары, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, введение пошлин приведет к негативным последствиям для обеих сторон, например, к росту цен.

"Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, - это Китай", - приводит ТАСС слова Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены "очень скоро" ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из ЕС.

В январе сообщалось, что Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике, что позволит с юридической точки зрения обосновать введение высоких пошлин на ввозимые товары.

В ноябре 2024 года Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на товары из КНР. Пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.