На уральском заводе при обрушении пола погиб сотрудник

На Среднем Урале на местном заводе произошло ЧП, в результате которого погиб сотрудник предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 3 февраля, на Каменск-Уральском металлургическом заводе. По предварительным данным, в кузнечно-прессовочном 4 цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола. В результате одна из конструкций упала на кузнеца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Прокурорами устанавливаются сотрудники предприятия, отвечающие за соблюдение техники безопасности и надлежащее состояние производственных площадок.

Также по факту ЧП организована доследственная проверка.