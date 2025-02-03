В библиотеку Белинского в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет

В Екатеринбурге в библиотеку им. В.Г. Белинского вернули книгу спустя 106 лет. Вероятно, вернуть книгу не смогли из-за Красной Армии, вошедшей в Екатеринбург в 1919 году.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, неожиданное возвращение ожидало сотрудников Белинки 30 января. В книге "Внимание и интерес при обучении" под ред. А. И. Анастасьева был вложен лист с записью о том, что данная книга взята в июле 1919 года, и должна быть возвращена через месяц. Однако что-то помешало любителю почитать вернуться в библиотеку.

"Просто для справки: 14 июля 1919 г. в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что там могло произойти", - написали в пресс-службе, добавив, что хоть абонемента и не сохранилось, но внутри была старая печать Белинки.

Неожиданную находку вновь запишут в фонд библиотеки и передадут в отдел редких книг. Также сотрудники библиотеки поблагодарили жителя Екатеринбурга, вернувшего книгу, а остальным читателям напомнили, что по правилам недавно открытого абонемента, книги должны быть возвращены в срок не позднее 14 дней, а не через 100 лет.