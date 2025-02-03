В Госдуме предложили индексировать налоговые вычеты

Все налоговые вычеты предлагают проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, который направил обращение премьеру Михаилу Мишустину.

Он отмечает, что штрафы, налоги и обязательные платежи ежегодно индексируются, а налоговые вычеты, предоставляемые гражданам, остаются практически неизменными в течение длительного времени. Это несправедливо.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Центробанку обеспечить создание семейного инструмента сбережений, предусмотрев предоставление налогового вычета по НДФЛ в размере до 1 миллиона рублей в год.