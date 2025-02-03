Кремль: Обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно

В Кремле заявили, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно.

"Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, а потому не имеет на них права.

"Поэтому, при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, наверное, это забегать вперед", - цитирует РИА Новости Пескова.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине. По его мнению, "это в интересах" Киева, пишет газета Financial Times.

Ранее украинские издание "Страна" опубликовало основные положения 100-дневного плана президента США Дональда Трампа. Утверждается, что в политических и дипломатических кругах Украины он активно обсуждается, хотя глава офиса Зеленского Андрей Ермак это опровергает.