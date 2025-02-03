В Нижневартовске поймали предполагаемого педофила

В Нижневартовске поймали предполагаемого педофила, который якобы накачивал детей наркотиками. Видео штурма квартиры опубликовало сообщество "Русская община", передает корреспондент Накануне.RU.

Непонятно, было ли это задержание - операцией полиции. Судя по видео, в квартиру ворвались люди в штатском. В квартире у 33-летнего подозреваемого находилась 12-летняя школьница. Отметим, что девочка была полностью одета. Школьница плакала, с трудом отвечала на вопросы. В частности, на вопрос о домашнем адресе, сказала, что не помнит.

Также школьница призналась, что употребляла алкоголь и наркотики. Правда, отрицала, что наркотики ей дал мужчина. По словам девочки, она купила их сама, а мужчину видит впервые.

По данным источника портала NV86, девочку нашли по публикациям, которые она отправляла своим друзьям в соцсетях. В видеосообщениях она рассказывала им, что проводит время со взрослым мужчиной и что-то употребляет. Ее друзья передали информацию в правоохранительные органы, по видео удалось определить адрес, где находится школьница. Портал также сообщает, что когда удалось попасть в квартиру, девочка была полностью одета и сидела на кухне, но в соседней комнате обнаружили женское белье.

В пресс-службе следственного комитета России по ХМАО-Югре сообщили Накануне.RU, что по данному факту расследуется уголовное дело - по какой именно статье в ведомстве не уточнили. Сообщается, что по ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу.