В Югре мошенники раскладывают в почтовые ящики фейковые квитанции ЖКХ

Мошенники массово раскладывают в почтовые ящики фейковые квитанции ЖКХ, их невозможно отличить от оригинала, сообщает телеканал "Мегаполис".

Жертвы сканируют QR-код и переводят по нему сумму "задолженности", а вместе с ней сливают все личные данные, также на телефон устанавливается шпионская программа.

Понять, что вас развели, можно только когда придет настоящая квитанция. Ради безопасности эксперты советуют оплачивать коммуналку только через официальные сайты.