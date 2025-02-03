Текслер: Опыт ульяновского онкоцентра можно использовать в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область посетил онкологический центр в Димитровграде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) в городе Димитровграде работает с 2018 года и предлагает полный спектр диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием методов ядерной медицины.

Центр ядерной медицины обеспечивает высокоточную диагностику и терапию благодаря новым импортозамещенным препаратам, таким как "Ракурс (223Ra)", который получил регистрационное удостоверение в 2024 году. "Сердцем" учреждения является Протонный центр, где применяется протонная терапия – передовой метод лучевой терапии с минимальными побочными эффектами.

Алексей Текслер подчеркнул, что передовой опыт Центра может быть полезен и для Челябинской области в развитии онкологической помощи.

"Мы заинтересованы в обмене опытом и сотрудничестве в этой сфере", - отметил Алексей Текслер.