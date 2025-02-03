03 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

США готовы отнестись к Украине, как к советской Прибалтике - Климкин

США и Россия уже ведут переговоры о будущем Украины, и США готовы пойти на территориальные уступки России, но без дипломатического признания Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом рассказал на радио бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Он уверен, что принятые решения будут "зверски болезненны" для украинских амбиций. Это может быть вариант, как с советской Прибалтикой, которую формально не признавали, но никакие санкции в отношении них не действовали, то есть их признавали фактически.

"Они не будут формально признаваться юридически, но во всем остальном к ним будут применяться почти все правила российской территории", – заявил Климкин.

Отметим, что президент США Дональд Трамп не говорил ничего конкретного о статусе вернувшихся в Россию регионов. При этом Зеленский сказал на днях, что переговоры между Россией и США "очень опасны" для украинского режима. При этом Украина "как никогда" близка к миру.

Тональность его заявлений претерпела заметные изменения. Он сказал, что "мы защитили наше государство", но также "понесли огромные потери", и теперь нужно сделать все, чтобы обеспечить справедливый мир. О выходе на мифические "границы 1991 года" он давно не вспоминает.

Теги: сша, украина, прибалтика


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