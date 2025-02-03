Гендиректор фонда капремонта оценил работы в Свердловской области на 3+

Качество выполнения капитального ремонта в Свердловской области оставляет желать лучшего. В 2024 году работы снова можно оценить на 3,5 балла из 5, заявил гендиректор регионального фонда содействия капремонту Станислав Суханов.

"Хочется поставить "4", но, к сожалению, работаем постоянно на "3,5", потому что качество постоянно страдает. Есть замечания и по выполнению работ, и по нанесению ущерба гражданам при выполнении капитального ремонта. Когда нам удастся всего этого избежать, конечно, четыре можно поставить, но, к сожалению, пока обращения такие к нам приходят", - сказал Суханов.

По его словам, в 99% случаев в договорах предусмотрено страхование от нанесения ущерба. В прошлом году был инцидент, когда одна из страховых компаний сработала с отрицательным балансом: собрала с подрядчиков по страховым взносам около 5,5 млн рублей и вынесла возмещение ущерба на сумму в 10,5 млн рублей. И такой случай не редкость.

Всего в год в фонд поступает порядка 700-800 обращений, половину из которых признают гарантийным случаем. Чаще всего проблемы возникают при ремонте плоских крыш, которых с каждой новостройкой становится все больше. Из-за своей формы, а также уральской погоды, постоянно происходит затопление, из-за чего страдает имущество верхних этажей. При этом, Суханов отметил, что за прошлые годы бригады набрались опыта и в 2025 году проведут работы с минимальными потерями для местных жителей.

А вот работа с должниками идет довольно неплохо, хотя задолженность за капремонт продолжает расти. В целом, собираемость долгов за 2024 год осталась с тем же показателем, что и в 2023 году - 96,46%. На 1 января 2024 года задолженность по Свердловской области составляла 3 млрд 785 млн рублей, в то время как к 1 января 2025 года выросла примерно на 250 млн - до 4 млрд 62 млн рублей.

"Если быть более точным, мы подали и отработали по задолженности, собрали 678 млн рублей в рамках исковой и досудебной работы. Это почти 9%. Понятно, что задолженность более ранних периодов, но все равно, 9-10% ежегодно мы собираем", - отметил Суханов, добавив, что с этого года, если дело дойдет до суда, то должник будет обязан оплатить еще и госпошлину в размере 2 тыс. рублей, вместо прежних 200 рублей.

На 1 января 494 семьи заявились с документами, в которых сообщается о невозможности оплаты долга по ряду причин. Среди них и ушедшие на СВО члены семьи. Долг в таких случаях продолжит расти, однако пеня начисляться не будет.

В целом все работы, планируемые на 2024 год, были выполнены. Среди них ремонт крыш, электро- и водосетей, строительно-монтажные работы, а также замена лифтового оборудования. В целях на следующий год замена 86 лифтов в 30 многоквартирных домах региона.