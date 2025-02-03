Гендиректор фонда капремонта оценил работы в Свердловской области на 3+

03 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп обнулил указы Байдена

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гендиректор фонда капремонта оценил работы в Свердловской области на 3+

Качество выполнения капитального ремонта в Свердловской области оставляет желать лучшего. В 2024 году работы снова можно оценить на 3,5 балла из 5, заявил гендиректор регионального фонда содействия капремонту Станислав Суханов.

"Хочется поставить "4", но, к сожалению, работаем постоянно на "3,5", потому что качество постоянно страдает. Есть замечания и по выполнению работ, и по нанесению ущерба гражданам при выполнении капитального ремонта. Когда нам удастся всего этого избежать, конечно, четыре можно поставить, но, к сожалению, пока обращения такие к нам приходят", - сказал Суханов.

По его словам, в 99% случаев в договорах предусмотрено страхование от нанесения ущерба. В прошлом году был инцидент, когда одна из страховых компаний сработала с отрицательным балансом: собрала с подрядчиков по страховым взносам около 5,5 млн рублей и вынесла возмещение ущерба на сумму в 10,5 млн рублей. И такой случай не редкость.

Всего в год в фонд поступает порядка 700-800 обращений, половину из которых признают гарантийным случаем. Чаще всего проблемы возникают при ремонте плоских крыш, которых с каждой новостройкой становится все больше. Из-за своей формы, а также уральской погоды, постоянно происходит затопление, из-за чего страдает имущество верхних этажей. При этом, Суханов отметил, что за прошлые годы бригады набрались опыта и в 2025 году проведут работы с минимальными потерями для местных жителей.

А вот работа с должниками идет довольно неплохо, хотя задолженность за капремонт продолжает расти. В целом, собираемость долгов за 2024 год осталась с тем же показателем, что и в 2023 году - 96,46%. На 1 января 2024 года задолженность по Свердловской области составляла 3 млрд 785 млн рублей, в то время как к 1 января 2025 года выросла примерно на 250 млн - до 4 млрд 62 млн рублей.

"Если быть более точным, мы подали и отработали по задолженности, собрали 678 млн рублей в рамках исковой и досудебной работы. Это почти 9%. Понятно, что задолженность более ранних периодов, но все равно, 9-10% ежегодно мы собираем", - отметил Суханов, добавив, что с этого года, если дело дойдет до суда, то должник будет обязан оплатить еще и госпошлину в размере 2 тыс. рублей, вместо прежних 200 рублей.

На 1 января 494 семьи заявились с документами, в которых сообщается о невозможности оплаты долга по ряду причин. Среди них и ушедшие на СВО члены семьи. Долг в таких случаях продолжит расти, однако пеня начисляться не будет.

В целом все работы, планируемые на 2024 год, были выполнены. Среди них ремонт крыш, электро- и водосетей, строительно-монтажные работы, а также замена лифтового оборудования. В целях на следующий год замена 86 лифтов в 30 многоквартирных домах региона.

Теги: капремонт, дом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети