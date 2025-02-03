На Урале в столкновении "Тойоты" и "скорой" погибли два человека

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 333 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" вблизи Серова. По предварительным данным, 28-летняя девушка, управляя автомобилем "Тойота", потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу дороги. Там произошло столкновение с автомашиной "скорой".

В результате ДТП два пассажира иномарки, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, сидевшие на задних сидениях, погибли на месте. В машине "скорой" находились водитель и фельдшер, они не пострадали.

На месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ведомство взяло на контроль ход расследования, организованного органами полиции.