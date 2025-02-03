Российские кикбоксеры Пономарев и Бизяев стали бойцами Karate Combat

Соликамские спортсмены Сергей Пономарев и Валерий Бизяев, представляющие клуб Ural Kali Fighter (партнер команды - компания "Уралкалий"), подписали эксклюзивные контракты с международной профессиональной лигой полноконтактного каратэ "Karate Combat". В рамках соглашений бойцы проведут по восемь поединков в течение двух лет.

Сергей Пономарев – многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Его последний профессиональный бой состоялся в октябре 2024 года в рамках Ural FC 8, где он победил Джейдена Эйнаунда раздельным решением судей и завоевал пояс Ural FC в весовой категории до 85 кг. На счету Сергея 11 побед и 2 поражения.

Валерий Бизяев — двукратный чемпион России, чемпион Ural FC в разделе К-1 в весе до 90 кг. Валерий завоевал титул на втором номерном турнире Лиги и успешно защитил его на Ural FC 4 в Перми в октябре 2023 года. Всего в активе спортсмена 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.