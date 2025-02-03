Южноуральские чиновники попались на превышении полномочий при ремонте стадиона

В Снежинске Челябинской области чиновники заплатили за невыполненные работы по ремонту стадиона.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, к зампрокурору области Виталию Новикову обратился местный житель, сообщивший о невозможности использования подтрибунных помещений на стадионе имени Ю.А. Гагарина.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 13 марта 2023 года между МКУ "Служба заказчика по строительству и ремонту" и ООО "ЭнергоИнжиниринг" был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений футбольной трибуны на стадионе им. Ю. А. Гагарина. Цена контракта составила 31,5 млн рублей.

В декабре 2023 года стороны расторгли контракт на выполнение работ. Однако заказчик, несмотря на наличие замечаний и недостатков, нарушил условия соглашения о расторжении контракта и заплатил за фактически невыполненный ремонт. В январе 2024 года комиссия выявила недостатки выполненных работ, которые не были предъявлены подрядчику для устранения в рамках гарантийного срока.

Ущерб составил свыше 8,5 млн рублей.

Прокурор внес главе Снежинского городского округа представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок, по результатам рассмотрения которого два должностных лица муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.