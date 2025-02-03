Свердловчанам рассказали, из-за чего поднялась плата за капремонт

Причиной увеличения платы за капитальный ремонт в Свердловской области стала инфляция, увеличение зарплат и стоимости стройматериалов. Об этом заявил гендиректор регионального фонда содействия капремонту Станислав Суханов.

По его словам, стоимость взноса за капремонт не поднималась с 2023 года. С этого момента она выросла на 3 рубля или 18%, что соответствует годовой инфляции в 9%.

"Дорожают материалы, существуют процессы инфляции и, на самом деле, резко начала расти заработная плата на территории не только Свердловской области, но и всей Российской Федерации. Поэтому сегодня эта зарплата, которая была в 2022-2023 году, отличается на порядок. Чтобы сохранить объемы, которые мы делаем по капитальному ремонту, а у нас в этом году в планах порядка 770 домов, вынуждены поднимать ставку оплаты", - пояснил Суханов.

Он также напомнил, что решение о поднятии ставки обсуждается на уровне правительства региона: материалы поступают в августе, в сентябре принимается решение, а в силу документ вступает с 1 января. При этом, будет ли принято аналогичное решение и в этом году пока неизвестно.

"Не знаю, будет ли принято решение о поднятии ставки на следующий год, но будут смотреть все показатели, в том числе стоимость материалов, заработную плату и возможность наших жителей платить, потому что любое повышение ложится на плечи наших семей, которые вынуждены платить больше за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за капитальный ремонт", - сказал Суханов.

При этом он подтвердил, что даже после повышения платы за капремонт, работы в некоторых случаях будут откладываться. Одна из причин - невозможность применения программы капремонта, как, например, в Нижнем Тагиле. Мы уже писали, что из-за перехода жителей на индивидуальные спецсчета, у фонда образовался отрицательный баланс в 100 млн рублей, а потому в 2024 году не было произведено ни одного капремонта в многоквартирных домах.

В других случаях жители домов настаивают на том или ином виде работ. Например, крыша. Если речь идет об объекте культурного наследия, то крыша относится к охраняемым объектам, а потому работы приходится откладывать из-за большого количества документов и подготовки проектно-сметной документации. Жители также могут попросить о ремонте крыши из-за серьезных повреждений или протеканий вперед других работ и других объектов. Из-за этого ремонт в других домах, где ситуация не настолько плоха, порой приходится откладывать.

"Это возможно в рамках действующего законодательства, но надо понимать, что если работы переносятся на более ранние сроки, то значит кого-то придется убирать, потому что денег от этого больше не становится, к сожалению", - пояснил Суханов.

Иногда происходит расторжение контрактов с подрядчиками. Такой случай произошел в 2024 году, когда Екатеринбург перестал сотрудничать с компанией "Меридиан" из-за постоянного нарушения графика выполнения работ. Причина была не в халатности, а в массовом уходе сотрудников подрядной организации на СВО.

"Расторжение ФАС признала законным, но в реестр организаций, которые не могут участвовать в конкурсе, компания "Меридиан" не включена. Были объективные обстоятельства: в компании показали документы, где несколько бригад ушли на СВО в полном составе и поэтому срывались объемы работы. ФАС признала расторжение контракта законным, но в черный список это компания не включена", - рассказал Суханов.

При этом он отметил, что ежегодно капитальным ремонтом многоквартирных домов в Свердловской области занимается порядка 50 организаций. И, даже если еще кто-то захочет уйти на СВО или обанкротится, в реестре находится более 200 подрядчиков, которые могут заявиться на аукцион. Сейчас, как отмечает гендиректор фонда капремонта, они подают заявки скорее для собственного портфолио, чем для реального участия.

На сегодняшний день на капитальный ремонт в Свердловской области фондом выделено 6,5 млрд рублей. По 470 домам контракты уже заключены, и еще 300 домов находятся в процессе контрактования - то есть определяется подрядчики.