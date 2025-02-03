Mash: Основатель батальона "Арбат" ранен в результате взрыва в Москве

Взрыв в столичном ЖК "Алые паруса" — предварительно, покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, мужчина серьезно ранен, он в реанимации.

46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он находится в розыске на Украине. Как сообщает Mash, трое пострадавших в результате взрыва — в тяжелом состоянии, один человек погиб. Также пострадали консьержка и четверо жителей элитного ЖК.

Один из пострадавших в результате взрыва в ЖК "Алые Паруса" находился в базе "Миротворца"*, пишет Baza. По информации телеграм-канала, речь идет о 49-летнем Олеге К.

Как сообщает источник 112, взрыв в доме произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Мужчина погиб. По словам консьержа, он ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору.

Напомним, покушение – одна из версий произошедшего.

*организация признана террористической и запрещена в России