Mash: Основатель батальона "Арбат" ранен в результате взрыва в Москве
Взрыв в столичном ЖК "Алые паруса" — предварительно, покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, мужчина серьезно ранен, он в реанимации.
46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он находится в розыске на Украине. Как сообщает Mash, трое пострадавших в результате взрыва — в тяжелом состоянии, один человек погиб. Также пострадали консьержка и четверо жителей элитного ЖК.
Один из пострадавших в результате взрыва в ЖК "Алые Паруса" находился в базе "Миротворца"*, пишет Baza. По информации телеграм-канала, речь идет о 49-летнем Олеге К.
Как сообщает источник 112, взрыв в доме произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Мужчина погиб. По словам консьержа, он ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору.
Напомним, покушение – одна из версий произошедшего.
*организация признана террористической и запрещена в России