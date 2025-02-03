Энергетики "Россети Урал" делают все необходимое для стабильного электроснабжения в Прикамье

Энергетики пермского филиала "Россети Урал" делают все необходимое для стабильного электроснабжения поселка Углеуральский Губахинского муниципального округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в минувшие выходные из-за налипания мокрого снега на провода в отдельных территориях Прикамья были зафиксированы нарушения электроснабжения. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Губахинском муниципальном округе - там произошло отключение линии электропередачи 6 кВ, питающей поселок Углеуральский.

Энергетики пермского филиала "Россети Урал" незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. В них приняли участие три бригады Чусовских электрических сетей, дополнительно. В поселок Углеуральский были направлены две бригады из Центральных и Березниковских электрических сетей. Для обеспечений работы котельных были задействованы передвижные дизель-электростанции.

Работу энергетиков осложняли экстремальные погодные условия. Высота снега в поселке достигает 1,5 метров, а толщина гололедно-изморозевых отложений на проводах - до 10 сантиметров в диаметре. На некоторых участках передвигаться было возможно только на снегоходной технике, порой энергетики трудились по пояс в снегу. Из-за отсутствия дорог и большого снежного покрова дизель-электростанции перемещали с помощью тракторов.

Уже в воскресенье, в 22.40 все бытовые потребители поселка были обеспечены электроснабжением. Утром, 3 февраля, энергетики продолжают фиксировать в поселке Углеуральский локальные технологические нарушения, связанные с воздействием природных катаклизмов. Бригады пермского филиала "Россети Урал" продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия непогоды. Специалисты пермского филиала обладают для этого всеми необходимыми материалами и оснащены спецтехникой.

В Губахинском муниципальном районе Прикамья фиксируются сейчас осадки в виде дождя, которые вызывают новые образования гололедно-изморозевых отложений на проводах. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая.