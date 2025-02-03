Свердловский фонд капремонта не будет ремонтировать ОКН в 2025 году

В 2025 году Фонд капремонта Свердловской области не будет производить работы над объектами культурного наследия. Об этом заявил гендиректор фонда Станислав Суханов.

По его словам, в этом году готовится только проектно-сметная документация (ПСД), работы по которой стартуют только в 2026 году. Среди них дома по улицам: Свердлова, 30, Орджоникидзе, 10, Ленина, 5, Ленина, 54 корпус 2, Культуры, 8 и четыре корпуса по Малышева, 21.

"Получается шесть домов, если и с корпусами, то порядка девяти домов, по которым мы сегодня готовим ПСД и начнем выполнять работу. По объектам культурного наследия, хотя закон поменялся еще в прошлом году, и мы можем проектировать без применения ФЗ 73, который заставляет нас делать достаточно серьезную ПСД, мы сначала спрашиваем людей в этих домах, какие работы им необходимо сделать. Как правило всех интересует крыша, а крыша, как правило, является объектом охраны. Поэтому избежать сложного проектирования не получается. Поэтому нам приходится делать проектно-смертную документацию", - пояснил Суханов.