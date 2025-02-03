Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73 человек

Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73 человек. Из них 25 - дети. У пострадавших признаки кишечной инфекции, госпитализированы были 66 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили Накануне.RU в Минздраве Пермского края.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Кунгуре у заболевших после покупки готовых блюд в кафе "Shaurma-kosmos" выявлен возбудитель сальмонеллеза. В кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".