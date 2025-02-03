Полиция проверила челябинскую семью, дети из которой искали еду в мусорных баках

В Челябинске сотрудники полиции проверили родителей, дети которых искали еду в мусорных контейнерах. О двух девочках 14-ти и 8-ми лет, которые регулярно роются в мусоре на контейнерной площадке, рассказали очевидцы в соцсетях.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, полицейские нашли семью, в которой проживают несовершеннолетние, и опросили их законного представителя. Инспектор по делам несовершеннолетних проверил условия проживания семьи, наличие спальных мест, одежды по сезону и продуктов питания.

В ходе проверки фактов неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей не выявлено. С детьми и родителями провели разъяснительную беседу.