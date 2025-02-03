Нижний Тагил останется без программы по капремонту в 2025 году

Жители Нижнего Тагила останутся без капитального ремонта многоквартирных домов и в 2025 году. Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор Регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислов Суханов.

Напомним, что большинство горожан перешли на специальные счета, из-за чего фонд капитального ремонта практически не наполняется. На сегодняшний день, по словам Суханова, фонд выплатил домам, ранее находившимся в его ведении, 383 млн рублей. Затем на индивидуальные спецсчета этих домов перешло порядка 480 млн рублей, из-за чего в городском "котле" образовался отрицательный баланс в 100 млн рублей.

"По Нижнему Тагилу все непросто. Могу сказать, что в рамках 2024 года в Нижнем Тагиле фонд капитального ремонта Свердловской области заплатил 383 млн, при этом на спецсчета прошло порядка 480 млн. Поэтому даже не переломилась та тенденция, которая позволяла бы Нижнему Тагилу не уходить в более отрицательный баланс в целом по городу. Но с другой стороны, если там столько домов на спецсчетах, то должна быть ремонтная кампания на спецсчетах, поэтому может оно и хорошо", - отметил Суханов.

Он также заявил, что из-за отрицательного баланса, ни один дом в 2024 году в Нижнем Тагиле так и не был капитально отремонтирован. В 2025 году программа в город также не вернется, однако есть надежда, что ситуация изменится к 2026 году.