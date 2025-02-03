Россияне массово жалуются в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк из-за несогласия с начислением процентов по вкладам, пишут "Ведомости".

Отмечается, что заметный рост числа обращений начался со второй половины года.

Издание со ссылкой на представителя Банка России сообщает, что ЦБ в прошлом году получил более 2 тысяч жалоб граждан на банки относительно вкладов. Из них 554 обращения было связано с несогласием с начисленными процентами. При этом в 2023 году количество обращений по данному поводу составляло 262.

Ранее директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. По его словам, на счетах граждан накопились "десятки триллионов рублей", и если россияне при снижении ключевой ставки принесут эти деньги на рынок, то цены в стране из-за этого начнут расти. После этого Центробанк заявил, что заморозка счетов вкладчиков подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность, назвав такую идею абсурдной.