Залужный в 2022 году предлагал захватить Белгород - экс-советник

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал захватить часть Белгородской области, в том числе хотя бы окружить Белгород. Об этом заявил бывший советник Залужного Виктор Назаров в интервью ВВС.

По его слова, такой план был в конце 2022 года. Залужный хотел напасть на стыке Курской и Белгородской областей. Фактически он был реализован в августе 2024 года, но тогда никого не заинтересовал.

После захвата части Курской области СМИ писали, что Залужный был против, но на этом настоял Зеленский. Примерно с того же времени продвижение российской армии в Донбассе ускорилось. Многие на Украине связали это с тем, что ресурсы стали направляться в Курскую область. В том числе этим возмущались публично даже в Раде, считая принципиальной ошибкой, в которой виноват лично Зеленский.

Залужный был отправлен отставку в феврале 2024 года из-за разногласий с Зеленским.