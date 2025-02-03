519 новых образовательных объектов создано в Томской области благодаря нацпроекту

В Томской области подвели итоги реализации президентского нацпроекта «Образование». За шесть лет финансирование этого проекта составило более 10,4 млрд рублей, было создано 519 новых объектов образовательной инфраструктуры в регионе.

В частности, созданы Томский областной региональный центр развития талантов «Пульсар» - это центр опережающей профессиональной переподготовки, Здесь функционируют центр непрерывного повышения профессионального мастерства, центры патриотического воспитания, 3 IT-куба, школьные и мобильный «Кванториумы», 289 специализированных классов цифровой образовательной среды, 126 «Точек роста» и 9 «Доброшкол», 73 мастерских для студентов, отремонтировано 7 спортзалов и построено 4 школы.

«Национальные проекты помогли нам значительно обновить инфраструктуру системы образования. С 2019 по 2024 годы мы создали 519 новых объектов для образования и воспитания нового поколения молодых россиян. В новых школах и центрах наши дети получают знания, развивают свои таланты, находят свое призвание, учатся дружить, творить и мечтать», — рассказала заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

В 2024 году в Томской области открылся центр патриотического воспитания «Авангард», два школьных «Кванториума» и мастерские по компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и «Кузовной ремонт».

Региональные власти отмечают, что значительный вклад в развитие инфраструктуры системы образования Томской области вносят работодатели. Бизнес стал активным участником процесса подготовки кадров для ключевых отраслей экономики региона и под запросы рынка труда.

"Мы продолжим эту работу совместно, потому что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее нашего региона", — заверила Наталия Киселева.

Напомним, с 2025 года президентские национальные проекты масштабированы с учетом задач нового времени. Развитие системы образования продолжается в рамках нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы» и «Кадры». Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.