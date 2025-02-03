Челябинскому военнослужащему дали 7 лет колонии после кражи телефона

В Челябинской области вынесли приговор контрактнику, похитившему смартфон у жителя города Аша.

Как сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, во время отпуска в ночь на 21 июня 2024 года военный похитил мобильный телефон "Realme Note 50" из квартиры, причинив потерпевшему ущерб в сумме 6403 рубля.

Отмечается также, что в сентябре 2023 года молодой человек подписал контракт о прохождении военной службы для того, чтобы уйти от наказания за преступление по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Тогда его освободили из мест заключения.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, к наказанию за совершение кражи частично присоединена не отбытая часть наказания за ранее совершенное преступление и окончательно назначено 7 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.